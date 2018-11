Finanzmarktaufsicht Innovation braucht Kontrolle

Wir brauchen nationale, europäische und supranationale Finanzaufsichtsbehörden, die mit den Akteuren am Finanzmarkt auf Augenhöhe agieren. Gerade mit dem Brexit steigt die Bedeutung des Finanzplatzes Deutschland – und damit auch die Verantwortung der hiesigen Aufsicht. Es kann auch hilfreich sein, wenn die Aufsichtsbehörden sich direkt mit Fintechs austauschen, um deren digitale Geschäftsmodelle zu verstehen und angesichts der rasanten Entwicklung auch Schritt halten zu können. Kulturunterschiede sollten jedenfalls kein Hindernis sein, um sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen. Aus „too big to fail“ darf nicht „too digital to fail“ werden. Am Ende gilt beim Finanzmarkt wie auch bei der Aufsicht: Künstliche Intelligenz braucht nicht weniger, sondern mehr menschliche Intelligenz.