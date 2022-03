Finanzminister Lindner Bundesregierung plant offenbar Entlastung beim Benzinpreis

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, sagte am Montag den Sendern RTL/ntv: „Das Ziel muss sein, dass wir den Benzinpreis in Deutschland wieder unter zwei Euro bekommen.“ Das bräuchten jetzt die Pendler und auch die Speditionen, damit die Lieferketten am Ende nicht unterbrochen würden. „Wir sind in einer Krisensituation, und da muss der Staat schnell handeln“, fügte Dürr hinzu.