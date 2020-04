Finanzminister: Olaf Scholz will trotz Coronakrise die globale Steuerreform vorantreiben

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will trotz Coronavirus-Krise die geplante globale Steuerreform nicht schleifen lassen. Jedes Unternehmen müsse seinen fairen Anteil zahlen. „Deswegen bleibt es wichtig, auch in dieser Zeit der Krise, dass wir Gewinnverlagerungen und Steuervermeidung ein Ende bereiten“, sagte Scholz am Donnerstag.