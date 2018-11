Finanzminister Scholz hält Internationale Mindestbesteuerung für realistisch

BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz ist zuversichtlich, dass auf internationaler Ebene eine Mindestbesteuerung für Unternehmen gelingt, die auch die Digitalunternehmen trifft. Schließlich habe auch US-Präsident Donald Trump in seiner Steuerreform Bestandteile, die in diese Richtung gingen. „Deshalb ist es sehr realistisch, dass wir das hinkriegen“, sagte Scholz am Dienstag beim Wirtschaftsgipfel der „Süddeutschen Zeitung“.