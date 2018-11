Finanzminister Scholz möchte Steuern für Unternehmen um 2,5 Milliarden Euro jährlich senken

BerlinBundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Unternehmen in Deutschland steuerlich entlasten. Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet, sollen künftig kleine und mittlere Firmen, die Forschung betreiben, weniger Steuern zahlen müssen. Demnach sollen sie vom nächsten Jahr an um rund 2,5 Milliarden Euro entlastet werden.