Finanzminister Scholz „Sehr, sehr kritisch gegenüber Libra“

Der Finanzminister will Steuerhinterziehung in der Gastronomie und in Einzelhandel stärker als sein Amtsvorgänger Wolfgang Schäuble (CDU) bekämpfen. „Der Staat hat viel zu lang zugeschaut“, sagte Scholz. Als Hamburger Bürgermeister habe er zusammen mit der früheren Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, „einen ziemlichen Aufstand veranstaltet“, damit die vorherige Bundesregierung manipulationssichere Kassen einführt. Allerdings ist das vom damaligen Finanzminister Schäuble erarbeitete Gesetz lückenhaft und sieht nur für bestehende elektronische Kassen eine Umrüstung zwischen 2020 und 2023 vor. Scholz will dagegen künftig keine Ausnahmen mehr zulassen und darauf drängen, „dass alle Geschäftsleute auf solche (manipulationssicheren) Kassen umstellen“. Der Schaden, der durch steuerunehrliche Gastronomen und Händler entsteht, beträgt Schätzungen zufolge bis zu zehn Milliarden Euro jährlich.