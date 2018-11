Finanzminister Scholz: „Soli-Abschaffung bis 2021 ist nicht gerecht“

Über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr stimmt der Bundestag an diesem Freitag abschließend ab. Die große Koalition will unter anderem mehr Geld für Soziales, Familien, Verteidigung und Entwicklungshilfe ausgeben. Der Haushalt sieht Rekordausgaben von 356,4 Milliarden Euro vor und damit knapp 13 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr.