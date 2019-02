 Finanzminister: Vor Reformberatungen – Eigentümerverband kritisiert Scholz' Grundsteuermodell

Auch Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel forderte am Freitag im Deutschlandfunk: „Wir müssen eine bezahlbare Reform hinlegen. Und sie muss machbar sein – sowohl für die Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung.“ Scholz wollte sich am Freitag in Berlin mit seinen Finanzministerkollegen aus den Ländern treffen, um einen Kompromiss auszuhandeln.