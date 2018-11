Finanzminister wirbt für Grundsteuer-Reform Scholz will Mieter beruhigen

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) strebt bei der Reform der Grundsteuer eine Lösung ohne eine „größere Belastung“ für die Steuerzahler an. Scholz sagte am Mittwoch in Berlin vor einem Treffen mit seinen Länderkollegen, die Diskussionen würden nun sehr sorgfältig geführt. „Ich bin überzeugt, dass wir das hinbekommen werden, und dass es eine Lösung ist, die die Zielsetzung verfolgt, die man hier haben kann - nämlich erstens, zu tun, was das Bundesverfassungsgericht uns aufgegeben hat, und zweitens, die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen vor größerer Belastung zu schützen.“