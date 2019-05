Finanzministerium: Steuereinnahmen legen im April wieder etwas stärker zu

BerlinDie Steuereinnahmen in Deutschland sind im April wieder etwas stärker gestiegen. Ohne die Gemeindesteuern nahmen Bund und Länder 2,6 Prozent mehr ein als vor Jahresfrist, wie aus dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. In den ersten vier Monaten betrug das Plus lediglich 2,0 Prozent.