Finanzministerium: Steuereinnahmen steigen auch nach Kriegsbeginn kräftig

Die ökonomischen Folgen des Krieges dürften früher oder später auch in den Kassen von Bund und Ländern spürbar werden. „Während sich die binnenwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die deutsche Wirtschaft derzeit abschwächen, dämpft der im Februar begonnene Angriffskrieg Russlands in der Ukraine die Aussichten“, heißt es im Monatsbericht. So hatten sich Geschäfts- und Konsumklima zuletzt merklich eingetrübt.