Finanzministerium: Steuereinnahmen stiegen im November um 5,5 Prozent

Die Steuereinnahmen in Deutschland sind trotz trüber Konjunkturaussichten im November überdurchschnittlich stark gestiegen. Bund und Länder verzeichneten ein Plus von 5,5 Prozent, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Dafür sorgten unter anderem die Lohn- und Umsatzsteuer, ein Zeichen für einen robusten Arbeitsmarkt und starken Konsum. Zudem brachte die Tabaksteuer 13 Prozent mehr ein. Von Januar bis November zusammen lagen die Steuereinnahmen mit 733,86 Milliarden Euro 3,2 Prozent über dem Vorjahresniveau.