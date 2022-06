Finanzpolitik: Finanzminister Lindner: Staatliche Zinskosten könnten 2023 30 Mrd Euro erreichen

Außerdem hat er sich für eine Steuerreform in nächster Zeit ausgesprochen. „Die Menschen müssen wir so gezielt entlasten, dass aus dem Verlust an Kaufkraft keine soziale Härte wird und keine Spirale von steigenden Löhnen und Preisen“, sagte der FDP-Vorsitzende der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht.