Finanzpolitik: Finanzministerium sieht Lösung bei umstrittenen Anleihekäufen

„Der Beschluss des EZB-Rats in Verbindung mit den zur Verfügung gestellten Unterlagen genügt den Anforderungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 in vollem Umfang“, heißt es in dem Brief von Scholz. Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums ist es der Bundesbank daher gestattet, auch künftig an den Anleihekäufen teilzunehmen. Scholz kündigte in dem Schreiben seine Absicht an, den Verfassungsrichtern die Dokumente der EZB zu übersenden.