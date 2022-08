Finanzpolitik Klares Konzept gegen kalte Progression

Es geht also nicht um eine Entlastung, sondern um die Wiederherstellung einer Ausgangslage, unter der die Verteilungswirkung des Steuersystems real beabsichtigt war – und die sich durch die „kalte“, also nicht vom Gesetzgeber avisierte Progressionswirkung des Steuertarifs verändert hat. Es ist also die Korrektur einer Art „ungerechtfertigten Bereicherung des Fiskus durch Inflation“, und die bemisst sich nun einmal nach der realen Entwertung des Einkommens durch Inflation und gegebenenfalls dem (rein nominalen) Hineinwachsen der Steuerpflichtigen in höhere Progressionszonen durch höhere Nominallöhne. Dass im Zuge dessen der absolute Euro-Betrag dieser Art „Erstattung“ oder „Wiedergutmachung“ (nicht „Entlastung“!) mit dem Einkommen steigen kann, liegt in der Natur des progressiven Tarifs, der eben in Deutschland im Bereich des Mittelstands besonders scharf ansteigt und bei hohen Einkommen natürlich auch hoch bleibt. Bei sehr niedrigen Einkommen unterhalb der scharfen Progressionszone, die im Bereich des unteren Mittelstands einsetzt, ist dieser Effekt gering; bei der beachtlichen Zahl von Haushalten, die ohnehin keine Einkommensteuer zahlt, ist er dagegen null.