Finanzpolizei Deutschland braucht seine eigene Guardia di Finanza

Die Vollzugseinheiten des Zolls erschöpfen sich nämlich derzeit noch in teuren und behäbigen Doppel- und Dreifachstrukturen, produzieren dabei enorme Reibungsverluste und verfügen nicht über die nötigen schlanken und schnellen polizeilichen Melde- und Befehlswege. Genau die benötigt man aber, wenn man Geldwäsche, Schmuggel sowie Finanz- und Steuerkriminalität und auch die Arbeitsmarktkriminalität wirksam bekämpfen will. Die Erfolge des Zolls sind bisher dem unermüdlichen Engagement der Kolleginnen und Kollegen geschuldet und nicht den professionellen Strukturen mit einer geeigneten Sach- und Personalausstattung. Es fehlt auch an den nötigen Datenzugängen und digitalen Lösungen für eine schnelle Kommunikation sowie forensische Auswertung, Analyse und polizeiliche Lagefortschreibungen.