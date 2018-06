Finanzreserven: Gesetzliche Krankenkassen erzielen millionenschweren Überschuss

BerlinDie gesetzlichen Krankenkassen haben in den ersten drei Monaten einen Überschuss von rund 416 Millionen Euro erzielt. Dies teilte das Bundesgesundheitsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Die nun ebenfalls vorliegenden endgültigen Jahresergebnisse 2017 ergaben einen Überschuss von 3,5 Milliarden Euro – rund 350 Millionen Euro mehr als in den vorläufigen Werten ausgewiesen.