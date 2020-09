Finanzskandal: Bürgerbewegung fordert mehr Ermittler im Fall Cum-Ex

Finanzexperten werfen Nordrhein-Westfalen vor, bei der Aufarbeitung des milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandals zu ineffizient vorzugehen. In einer am Montag veröffentlichten Petition der „Bürgerbewegung Finanzwende“ an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet heißt es: „15 Staatsanwälte, fünf LKA-Beamte und wenige Steuerfahnder haben kaum eine Chance gegen die rund 900 Beschuldigten und ihre Anwälte.“