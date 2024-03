Fiskalregeln: Die Auswirkungen von Schuldenbremsen: Es ist einfach … kompliziert!

Es wäre auch interessant zu erfahren, warum eine Reduktion der Staatsausgaben, die in vollem Umfang in das BIP eingehen, zu einer Erhöhung desselben führen soll. Welche Ausgabenkomponenten steigen an? Anekdotische Evidenz hat zuletzt Zweifel gesät. In den USA haben wir in den letzten Jahren eher ein „crowding in“ von privaten Investitionen bei steigenden Staatsausgaben gesehen, das Wachstum dort ist höher als in Deutschland, wo der private Sektor auf die Kürzungen im Bundeshaushalt mit sinkender Investitionstätigkeit reagierte. Der IWF kommt zum ebenfalls empirischen Ergebnis, dass fiskalische Konsolidierungen – also direkte Reduktionen der Staatsausgaben – in Industrieländern zu höheren fiskalischen Defiziten führen. Wie passt das zusammen?