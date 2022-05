Fiskus: Deutsche Steuereinnahmen steigen auch im April deutlich

Das Ministerium warnt zudem vor erheblichen Risiken für die Entwicklung in den kommenden Monaten. „Gleichzeitig ist der Ausblick für die weitere Einnahmeentwicklung mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die weitere Entwicklung der Pandemie, insbesondere in Bezug auf mögliche erneute oder länger als unterstellt andauernde Lieferengpässe durch die Situation in China, derzeit sehr ungewiss“, heißt es in dem Bericht.