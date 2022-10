Fiskus: Steuereinnahmen steigen stark – Haushaltsdefizit schrumpft auf 33 Milliarden Euro

„Jedoch basieren diese Einnahmen überwiegend auf den Umsätzen in den Monaten November 2021 bis April 2022, in denen die Wirtschaft deutlich aktiver war als in den Pandemiemonaten des Vergleichszeitraums 2020/21, als zum Teil noch ein gesenkter Mehrwertsteuersatz galt“, hieß es zur Begründung. „Ein weiterer Teil der aktuellen Steigerung lässt sich außerdem durch den außergewöhnlich hohen Preisauftrieb erklären.“ Mit der Inflation steigt etwa das Aufkommen aus der Mehrwertsteuer.