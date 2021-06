Flexibles Arbeiten Homeoffice per Gesetz ist keine Lösung

Natürlich wird die Arbeitswelt von morgen eine andere sein – vieles, was vorher undenkbar schien, ist inzwischen Alltag. Aber die Politik sollte es Tarifparteien und Unternehmen überlassen, welche Schlüsse sie aus ihren Erfahrungen mit flexiblem und mobilen Arbeiten ziehen. Manche Firmen wie die großen IT-Konzerne in den USA bleiben beim Homeoffice, andere wie etwa US-Banken ordnen die vollständige Rückkehr ins Büro an. Dazwischen ist vieles möglich.