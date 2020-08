Fliegen in Coronazeiten „Wir bitten die Passagiere, sich die Kugelschreiber gegenseitig zu leihen“

Was bei der App – abgesehen von ihren massiven technischen Funktionsfehlern in den vergangenen Wochen – zudem hartnäckig übersehen wird: Bei der geringen Testzahl in Deutschland stehen viel zu wenige Daten bereit, auf die sie zugreifen könnte. Denn identifiziert werden können bestenfalls die Kontakte mit durch einen Test nachgewiesenermaßen infizierten Personen, nicht jedoch mit solchen, die zwar Virenträger sind, aber keinerlei Symptome aufweisen. Nach Angaben verschiedener Virologen und einschlägiger Schätzungen ist die Zahl der so betroffenen Menschen aber noch weit größer, als die der bereits positiv getesteten. Damit ist die App, die den Bund 20 Millionen Euro für die Anschaffung gekostet hat und die Betriebskosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro verursacht, vorerst nahezu nutzlos.