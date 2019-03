Florian Post: SPD-Abgeordneter kritisiert Nahles nach Abberufung aus Bundestagsausschuss

Die SPD-Fraktion muss – zunächst unabhängig von Post – einen Sitz im Wirtschaftsausschuss abgeben. Der geschäftsführende Fraktionsvorstand habe daraufhin entschieden, dem Vorstand und der Fraktion vorzuschlagen, dass Post ausscheiden solle, schrieb der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider in einem Brief an die Abgeordneten, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorlag. Der Geschäftsführende Fraktionsvorstand besteht aus Nahles, ihren Stellvertretern und den Parlamentarischen Geschäftsführern.