Flucht: Wissenschaftler fordern psychologische Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge

„Bleiben psychische Beeinträchtigungen der Flüchtlinge unerkannt und unbehandelt, können sich mittel- und langfristig empfindliche Veränderungen des sozialen Zusammenhalts der Gesellschaft entwickeln“, warnen die Wissenschaftler in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme. „Flüchtlinge, die psychisch leiden, sind oft nicht in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen, vertrauensvolle soziale Beziehungen einzugehen oder eine neue Sprache zu erlernen.“