Flüchtlinge Bezahlkarte für Asylbewerber: Warum Bayern einen Sonderweg geht

Noch in diesem Jahr soll bundesweit eine Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt werden, doch die einzelnen Bundesländer kommen dabei unterschiedlich schnell voran. Ein Land will nun vorpreschen: „Schneller und härter“, so will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Bezahlkarte einführen, das kündigte er vor wenigen Tagen an.