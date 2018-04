Flüchtlinge für den Arbeitsmarkt: „Fachkräftezuwanderungsgesetz ist kein Allheilmittel“

Der Sachverständigenrat stellte am Dienstag sein neues Jahresgutachten vor. Ihm gehören sieben Stiftungen an, darunter die von Bertelsmann, Volkswagen oder Robert Bosch. Beim Fachkräftezuwanderungsgesetz gehe es vor allem um die Signalwirkung, sagte Bauer. An die eigene Bevölkerung, dass Zuwanderung aus demografischen Gründen noch über Jahre notwendig sein wird. Und an potenzielle Einwanderer, dass Deutschland ein attraktiver Standort ist.