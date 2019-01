 Flüchtlinge: Innenministerium will Plätze für Abschiebehaft erhöhen

Bundesjustizministerin Katarina Barley erinnerte im Deutschlandfunk an europäische Rechtsprechung, wonach es eine getrennte Unterbringung geben muss. „Abschiebehaft und Strafhaft sind zwei unterschiedliche Dinge - was auch richtig ist.“ Wer in Strafhaft komme, sei verurteilt als Straftäter. Dies sei etwas anderes als wenn man nur in Haft genommen werde, weil man auch am Ende abgeschoben werden können solle. „Von daher ist diese klare Trennung zwischen Abschiebehaft und Strafhaft einzuhalten“, mahnte die SPD-Politikerin.