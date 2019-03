Flüchtlinge: SPD-Arbeitsministerium plant mehr Geld für Asylbewerber

BerlinDas Arbeitsministerium plant nach Angaben der „Bild am Sonntag“ eine Erhöhung der Leistungen für Asylbewerber. Eine Sprecherin des Ministeriums von Hubertus Heil (SPD) bestätigte am Sonntag, dass dort an einem Gesetzentwurf gearbeitet werde. Details nannte sie nicht, auch zu den Beträgen könne sie derzeit nichts sagen. Geplant sei, dass das Gesetz Anfang 2020 in Kraft trete.