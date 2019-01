 Flüchtlinge: SPD-Vize Dreyer dringt auf Fortschritte bei Rücknahmeabkommen

Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland bewegt sich in diesem Jahr bisher auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Viele Landesinnenminister beklagen, dass Abschiebungen häufig am Widerstand der Herkunftsländer scheitern. Sie mahnen eine bessere Kooperation und entsprechende Rücknahmeabkommen mit den Staaten an. Dreyer gibt freiwilligen Rückführungen den Vorzug, wenn sie möglich sind.