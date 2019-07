Flüchtlinge: Tausende demonstrieren bundesweit für Seenotretter im Mittelmeer

„Das Mittelmeer ist inzwischen die tödlichste Grenze der Welt“, sagte Moje. Besonders tragisch sei auch, dass viele Menschen schon mehrfach misslungene Fluchtversuche hinter sich hätten und anschließend in Folterlagern wie in Libyen misshandelt würden. Die Veranstalter sprachen von rund 30.000 Teilnehmern an Kundgebungen in etwa 100 Städten im Laufe des Tages. Angaben von Polizei und Organisatoren gehen oft auseinander, so sollen es in Berlin laut Veranstalter 8000 Teilnehmer gewesen sein, die Polizei sprach dagegen nur von 3000.