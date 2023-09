Flüchtlingsdebatte: Die neue Realität der grünen Migrationspolitik

CDU-Chef Friedrich Merz hat einen schärferen Kurs bei den Abschiebungen nach dem Vorbild Dänemarks gefordert. „Wir sind wenig konsequent in der Zurückweisung, auch in der Abschiebung“, sagte der CDU-Vorsitzende auf einer Live-Interview-Veranstaltung der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstagausgabe) laut Vorabbericht. Die Dänen seien da sehr konsequent. Es gäbe nur noch Sachleistungen, die Betroffenen kämen nur noch in Sammelunterkünfte und würden dann auch konsequent abgeschoben. Die sozialdemokratische Regierung in Dänemark habe durch ihren Kurswechsel in der Asylpolitik den Erfolg rechtsnationaler Parteien von über 20 auf unter drei Prozent zurückdrängen können, betonte Merz. Dies müsste man in Deutschland auch hinbekommen können.



