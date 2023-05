Flüchtlingshilfe Wie die Länder den Bund systematisch erpressen und ausbeuten

Ganz unschuldig ist der Bund an seinem Dilemma nicht. Denn bei jedem Missstand in der Kinderbetreuung, in der Schulpolitik oder in Armutsfragen richtet sich der öffentliche Scheinwerfer nicht auf die zuständigen Kommunen und Länder. Vielmehr nehmen die Medien sofort den Bund ins Visier. Und die Bundespolitiker springen über jedes Stöckchen, das ihnen vorgehalten wird. So wird der verfassungsrechtliche Föderalismus zum faktischen Zentralismus.