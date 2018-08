Flüchtlingspolitik: CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer lehnt „Spurwechsel“ ab

BerlinCDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Parteimitglieder am Donnerstag auf eine klare Ablehnung des sogenannten Spurwechsels in der Flüchtlingspolitik eingeschworen. In einem Brief an die CDU-Mitglieder verwies Kramp-Karrenbauer auf die Entscheidung des Bundesvorstands von Montag.