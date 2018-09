Flüchtlingspolitik Koalition streitet vor Gipfeltreffen über Zuwanderungsgesetz

BerlinIm Streit über ein Zuwanderungsgesetz fordert die Union ein Einlenken der SPD. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnten am Wochenende vor folgenreichen falschen Signalen an Immigranten. Beide kritisierten in Zeitungsinterviews die Forderung der Sozialdemokraten nach einer sogenannten Spurwechsel-Regelung. Diese soll es abgelehnten Asylbewerbern ermöglichen, vom Asylverfahren in die Fachkräfteeinwanderung zu wechseln und damit eine Bleibeperspektive zu erhalten, wenn sie gut integriert sind und eine Stelle vorweisen.