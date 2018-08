Flüchtlingspolitik: SPD beharrt auf „Spurwechsel“ für abgelehnte Asylbewerber

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die Parteimitglieder am Donnerstag in einem Brief auf eine Ablehnung des „Spurwechsels“ eingeschworen. „Wir sind uns einig, dass das Grundrecht auf Asyl und die Einwanderung in den Arbeitsmarkt zwei unterschiedliche und voneinander unabhängige Systeme sind“, schrieb sie.