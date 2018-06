Flüchtlingspolitik und WM: Akute Abstiegsgefahr – Was Merkel und Löw verbindet

Die Stimmung ist gut, in den abendlichen Gesprächen an der Hotelbar spielt ein Thema da kaum eine Rolle, das zwei Wochen später alles verändern wird: Merkel wird am ersten September-Wochenende grünes Licht geben, dass Zehntausende in Ungarn festsitzende Flüchtlinge über Österreich nach Deutschland einreisen können. Und es wird wieder Selfies geben - dieses Mal die Kanzlerin mit Flüchtlingen in Berlin.