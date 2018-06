Flüchtlingspolitik: Was Merkel im Asylstreit bewegt

Merkel hat betont, dass auch sie sich an die europäischen Regeln halten wolle, „also an das, was die Dublin-Regelungen beinhalten“. Das beinhaltet, Asylbewerber in das Land zurückzusenden, in dem sie beim Eintritt in die Europäische Union zuerst registriert wurden. Dies ist also gar nicht strittig. Es geht ausschließlich um die Frage, ob die Personen schon an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen oder erst nach der Aufnahme in eine deutsche Auffangstelle.