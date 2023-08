Flugblatt-Affäre: Aiwanger schadet Söder mehr als sich

Ob Hubert Aiwanger mit seiner Aussage durchkommt, sein Bruder und nicht er habe als Schüler das unsägliche Pamphlet verfasst? Zweifel an der Version des bayrischen Wirtschaftsministers sind erlaubt. Doch auch unabhängig davon, ist der politische Schaden bereits eingetreten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder versucht in seiner Ratlosigkeit, sich mit einem 25-Fragen-Katalog an Aiwanger Zeit zu kaufen, um doch noch einen Ausweg aus seiner Zwickmühle zu finden.