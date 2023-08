Flugblatt-Affäre: Bayerischer Landtag berät in-Sondersitzung am 7. September über den Fall Aiwanger

Die Opposition in Bayern will in der Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger offene Frage im Landtag klären. Landtagspräsidentin Ilse Aigner werde auf Antrag von Grünen, SPD und FDP den sogenannten Zwischenausschuss einberufen, teilte der Landtag am Donnerstag mit.