Flugblatt-Affäre: Söder fordert von Aiwanger Beantwortung der 25 Fragen noch heute

In der Flugblatt-Affäre hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ein Ultimatum gestellt. Dieser solle die 25 Fragen, die Söder ihm am Dienstag zur Aufklärung übergeben habe, „umfassend und glaubwürdig“ beantworten, sagte der Landeschef am Freitag in einer kurzfristig anberaumten Stellungnahme. „Und zwar zeitnah. Zeitnah heißt am Besten noch heute im Laufe des Tages.“ Erst dann könne er eine faire und glaubwürdige Entscheidung treffen.