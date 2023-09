Flugblatt-Affäre: Söder kann nicht ohne Aiwanger

Das war klar, noch ehe Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder am Sonntagvormittag an die Öffentlichkeit trat, um seine seit Tagen erwartete Entscheidung bekannt zu geben. Söder hat sich und seine CSU zu sehr an die Freien Wähler gekettet. Eine andere Mehrheit im bayrischen Landtag als eine mit den Freien Wählern scheint nicht mehr denkbar, seit Söder und die CSU die Grünen als Hauptgegner und die Ampel-Koalition in Berlin als links-grüne Gefahr für das Wohl der Bundesbürger identifiziert haben. Andernfalls wäre bereits Aiwangers bei einer Demo im Juni dem AfD-Vokabular entlehnte Aufforderung Anlass genug gewesen, das Bündnis infrage zu stellen, wenn nicht sogar aufzukündigen. Die „schweigende große Mehrheit“ müsse sich „die Demokratie wieder zurückholen“, polterte er da. Die Freien Wähler und ihre Anhänger haben in den vergangenen Tagen mehr als deutlich gemacht, dass sie sowohl geschlossen hinter Aiwanger als auch nur mit ihm an ihrer Spitze zu Verfügung stehen.