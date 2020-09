Flughafen-Eröffnung: „Der Berliner Senat hat nichts aus der BER-Misere gelernt“

Machen andere Städte das besser?

Ja, absolut. In München zum Beispiel gibt es in der Stadtverwaltung ein Referat, das nur für Großprojekte zuständig ist. Das arbeitet auch weiter, wenn gerade mal keine neuen Großprojekte unmittelbar anstehen. So geht notwendiges Wissen nicht verloren. Daran sollte sich Berlin ein Beispiel nehmen.