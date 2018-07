Flugverspätungen Verkehrsminister Scheuer will gegen Flugchaos vorgehen

Die Sicherheitskontrollen an den deutschen Flughäfen sind deutlich ineffizienter als beispielsweise in den Niederlanden oder in der Schweiz. Es zeichnet sich in Berlin ein Konsens ab, dass die Bundespolizei die von privaten Dienstleistern durchgeführten Kontrollen nicht mehr selbst organisiert. Die Flughäfen wollen auch die technischen Hilfsmittel in eigener Regie anschaffen. Unklar bleibt, ob die Sicherheitskosten weiterhin komplett auf die Airlines und damit auf die Passagiere abgewälzt werden oder ein Teil vom Staat übernommen wird.