 Flugzeughersteller: Produktionsstopp der A-380-Maschinen wird Steuerzahler wohl Hunderte Millionen Euro kosten

„Die Bundesregierung wird die Auswirkungen des Produktionsstopps jetzt analysieren und dann mit dem Unternehmen erörtern, so dass derzeit keine Aussage überetwaige Rückforderungsansprüche getätigt werden kann“, bekräftigte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum laut dem Bericht in seiner Antwort an die FDP. Airbus hatte Mitte Februar beschlossen, das einstige Prestige-Projekt A380 mangels Nachfrage und aus Kostengründen 2021 einzustellen.