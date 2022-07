Flut in Westdeutschland „Wir müssen im Vorfeld klar regeln, was wieder aufgebaut wird“

In Rheinland-Pfalz liegen allerdings nur 34 Gebäude in der gelben Zone, dem „vorläufigen besonderen Gefahrenbereich“, und dürfen nicht mehr an ihrem ursprünglichen Standort aufgebaut werden. Der Vizepräsident der zuständigen Behörde begründete das damit, ein größerer Gefahrenbereich hätte Konsequenzen für viele Bewohner „und die Menschen wollten ihr Tal behalten“. Birgt die Regelung nicht auch ein großes Risiko für sie?

Ja, man kann das kritisieren: Gefahrenbereiche an der Ahr sind nicht großzügig abgegrenzt worden. Es gibt aber auch Fälle, in denen Betroffene ihre Häuser lieber nicht mehr am bisherigen Standort aufbauen würden. Weil sie nicht in dieser gelben Zone liegen, haben die Menschen allerdings kaum Möglichkeiten, woanders zu bauen. Die Krux ist: Staatliche Hilfen und Versicherungszahlungen sind in der Regel dafür gedacht, den Vorher-Zustand wiederherzustellen. Regeln, um die Vorsorge zu verbessern, fehlen weitgehend.