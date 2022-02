Förderbank stellt Zahlen für 2021 vor KfW-Fördervolumen sinkt wegen rückläufiger Nachfrage nach Corona-Hilfen

Die staatliche Förderbank KfW hat im vergangenen Jahr aufgrund einer fallenden Nachfrage nach Corona-Hilfen weniger Kredite vergeben. Das Volumen der ausgereichten Darlehen sank 2021 um 21 Prozent auf 107 Milliarden Euro, wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau am Dienstag in Frankfurt mitteilte. „Wir sehen eine starke Fördernachfrage in den Bereichen Klimawandel und Umwelt und erfreulicherweise einen Rückgang in der Nachfrage nach den Corona-Hilfen“, erklärte KfW-Chef Stefan Wintels. Die Zusagen für Corona-Hilfsprogramme im Inland beliefen sich noch auf 10,1 Milliarden Euro - im Krisenjahr 2020 waren es noch 46,9 Milliarden Euro gewesen.