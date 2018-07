Förderprogramme: Bund fördert Städtebau mit fast einer Milliarde Euro

BerlinFür die Städtebauförderung erhalten Länder und Kommunen im laufenden Jahr 990 Millionen Euro vom Bund. Den größten Posten bildet das Programm „Stadtumbau“ mit 140 Millionen Euro für die neuen und 120 Millionen Euro für die alten Bundesländer, wie das Bundesinnenministerium am Donnerstag in Berlin mitteilte. Während dabei in Ostdeutschland die Anpassung an Abwanderung und Leerstand eine wichtige Rolle spielt, sollen Städte im Westen eher bei der Zuwanderung unterstützt werden.