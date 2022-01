Förderprogramme für Bauherren Die Lehren aus Robert Habecks KfW-Förderstopp

Nein, man kann nicht sagen, dass Robert Habeck sich und das Haus, das er übernommen hat, schonen würde. Kaum im Amt, schob der grüne Wirtschaftsminister gleich das wohl wichtigste Projekt seiner Amtszeit an: eine Energiewende-Wende, die die Pariser Klimaziele ebenso ernst nehmen will wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Frühjahr 2021. In nur einer Handvoll Wochen, über die Weihnachts- und Neujahrstage, zurrte der neue Ressortchef sein üppiges und extrem ambitioniertes Sofortprogramm zurecht. Nachtschichten seiner Topbeamten inklusive. Kurz danach startete er gleich seine Antrittsbesuche in den Ländern.