Förderung: IG Metall fordert Milliardenfonds für Autozulieferer

Weil hier aber überwiegend stabile Unternehmen finanziert würden, dürfte der Fonds eine deutlich höhere Rendite erwirtschaften und die Bundesregierung wäre dann nicht mehr in der Pflicht. Mit den Konzepten orientiere sich die IG Metall teilweise an Modellen aus dem Ausland: „Es gibt in Dänemark ein ähnliches Fondsmodell, das sehr gut funktioniert“, sagte Iwer. Vor allem mittelständische Zulieferer drohen bei dem Tempo, das einige Autobauer beim Wechsel von der Verbrennungstechnologie in die E-Mobilität vorlegen, an den Rand gedrängt zu werden. Dadurch drohen Zehntausende Arbeitsplätze wegzufallen.